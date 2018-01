Die SPD pocht auf Nachbesserungen bei der mit der Union vereinbarten Regelung zum Familiennachzug von Migranten mit eingeschränktem Schutzstatus. Die Vize-Fraktionsvorsitzende Eva Högl am Freitag im Bundestag. "Und mit dieser Begründung und mit dieser Haltung, gehen wir in alle Debatten und in alle Verhandlungen, dass wir Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte für notwendig und richtig halten. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen ist natürlich aus SPD-Sicht das Ergebnis der Sondierungen nicht zufriedenstellend, aber immerhin - und das sage ich ganz deutlich, wenn es dazu kommt, ein Kompromiss, mit dem Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte wieder möglich werden wird." Bundesinnenminister Thomas de Maiziere sprach mit Blick auf das Sondierungsresultat von einer vernünftigen und maßvollen Lösung. "Wir setzen also künftig auf einen begrenzten, gesteuerten und gestaffelten Familiennachzug, dem eine humanitäre Auswahl zugrunde liegt. Er wird nur möglich sein, wenn die Ehen vor der Flucht bestanden haben, ein sehr wichtiger Punkt, wenn keine schwerwiegenden Straftaten begangen wurden, wenn es sich nicht um Gefährder handelt und eine Ausreise kurzfristig nicht zu erwarten ist. Wir verbinden mit dieser Lösung Humanität und Verantwortung. Das ist zumutbar, das ist legitim, das ist angemessen und das ist verantwortungsvoll. Deshalb bitte ich um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf." Bis zum Sommer solle es die Neuregelung geben. Bis dahin werde der Familiennachzug "nochmal kurz" ausgesetzt.