Die Neuen für das GroKo-Kabinett. Am Freitagvormittag hatte die SPD die Namen ihrer zukünftigen Minister bekanntgebenen, danach machten sich die designierten Ressortchefs in Begleitung auf den Weg in die SPD-Fraktion. Dort angekommen zeigten sich sie optimistisch, so auch Franziska Giffey, Bürgermeisterin von Berlin-Neukölln - sie soll in der Großen Koalition Familienministerin werden. "Ich habe jeden Tag gesehen in der Großstadt mit über 300.000 Menschen, 150 verschiedenen Nationen, wie schwierig das ist, wenn Kinder eben in Bildungsferne, in Armut aufwachsen. Und die Probleme, die ich sehe, die ich vor Ort sehe, die auf die nationale Ebene zu bringen und zu sagen, wir können hier endlich die Dinge anpacken, die wir immer schon wichtig fanden, das ist großartig. Und diese Chance will ich gerne nutzen." Hubertus Heil wird das Arbeitsministerium übernehmen. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz - das war schon zuvor bekannt geworden - wird Bundesfinanzminister. Svenja Schulze wechselt von Nordrhein-Westfalen nach Berlin, um Umweltministerin zu werden. Noch ist sie SPD-Generalsekretärin in NRW. "Es geht darum, dass wir saubere Luft wollen, dass die Böden so sind, dass man wirklich Lebensmittel davon auch essen kann, dass wir einfach eine gute Umweltpolitik haben. Und dafür will ich mich einsetzen. Ich komme aus einem Industrieland, und ich weiß, dass man Arbeit und Umwelt nicht gegeneinander ausspielen darf, sondern dass es darum geht, es wirklich zusammenzubringen." Die bisherige Familienministerin Katarina Barley wird neue Justizministerin, Amtsinhaber Heiko Maas wechselt auf den Posten des Außenministers. Auf den Straßen von Köln trafen die Neuigkeiten von der SPD am Freitag auf ein geteiltes Echo. "Ja, prinzipiell finde ich es gut. Was ich irgendwie komisch finde ist, dass jemand, der zum Beispiel vorher Justizminister war und da sicherlich eingelesen und gut informiert ist, jetzt plötzlich Außenminister machen kann." "Und die Barley, naja, weil sie eine Frau ist hat sie nochmal einen Job bekommen. Und sonst alles unterm Durchschnitt, würde ich sagen." "Vor dem gesamtpolitischen Hintergrund halte ich die große Koalition für das im Moment sinnvollste und vernünftigste. Und ich hoffe sehr, dass wir gerade vor dem Hintergrund der Unruhe, der politischen Unruhe in unserem Umfeld, siehe Trump und all die Dinge, wir dadurch zumindestens hier in unserem Segment etwas mehr Kontinuität erreichen werden." Die Minister der Großen Koalition sollen am kommenden Mittwoch vereidigt werden.