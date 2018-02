Jetzt gilt es: die mehr als 460.000 SPD-Mitglieder haben das Schicksal der großen Koalition in der Hand. Seit Dienstag können sie beim Mitgliederentscheid über den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Stichtag ist der 2. März. Egal wie es ausgehe - dass es überhaupt einen Mitgliederentscheid gebe, sei überaus positiv, sagt SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles: "Und es ist eine Sternstunde innerparteilichen Demokratie. Einmal dass wir dieses, was wir jetzt zu entscheiden haben, ob wir eintreten auf der Basis des Koalitionsvertrages, in die Hände auch unserer Mitglieder legen, ist für mich eine Sternstunde innerparteilicher Demokratie. Aber auch die Debatten, die wir darüber führen, die Ernsthaftigkeit dieser Debatten, die Intensität, auch die Fähigkeit, sich wechselseitig zuzuhören und das fair und konstruktiv miteinander zu machen, ist für mich ein Zeichen innerparteilicher Demokratie und stärkt die SPD. Da bin ich ganz sicher." Die SPD-Führung hatte auf mehreren Regionalkonferenzen für eine Zustimmung für den Koalitionsvertrag geworben. Nahles ist zuversichtlich: "Ich darf sagen, ich bin da doch optimistisch. In den letzten Tagen habe ich sehr viele Genossinnen und Genossen gesprochen und kann sagen, dass es auch bei aller Skepsis trotzdem eine große und breite Anerkennung dafür gibt, was uns gelungen ist an sozialdemokratischen Schwerpunkten, auch für die Menschen in unserem Land, bei Rente, bei Pflege, bei der Bildungspolitik und vor allem auch im Europakapitel herauszuverhandeln." Zur Information der 463.723 stimmberechtigten Parteimitglieder ist der Koalitionsvertrag auf der Internet-Seite der SPD einsehbar. Auch über die Parteizeitung "Vorwärts" wurde der Vertrag verbreitet. Mit einem von der SPD produzierten Video wird den Mitgliedern gezeigt, was sie genau bei der Abstimmung machen müssen. Damit ihre Stimme auch gültig ist. Das Ergebnis der Abstimmung soll am 4. März bekanntgegeben werden.