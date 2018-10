Wie geht es weiter mit der SPD? In den Umfragen stürzen die Sozialdemokraten seit Jahren immer weiter ab. Viele Mitglieder der Partei sind enttäuscht. Die Flensburger Bürgermeisterin Simone Lange will nicht länger auf die versprochene Erneuerung warten. Zusammen mit anderen fordert sie einen radikalen Neuanfang - und zwar sofort. Dazu soll die Parteispitze geschlossen zurücktreten und neu gewählt werden. O-TON SPD-REBELLIN UND FLENSBURGER BÜRGERMEISTERIN SIMONE LANGE: "Und die Urwahl muss jetzt kommen. Wenn die Urwahl des Parteivorstandes, und ich beziehe mich da auf den Gesamtvorstand, wenn die Urwahl nicht kommt, dann ist die Partei oder das letzte Bisschen tatsächlich verloren. Uns verlassen die Menschen wieder. Sie legen ihre Mitgliedschaft nieder, weil sie gar keine Hoffnung mehr haben, dass eine Partei, die in Bayern unter zehn Prozent ist, überhaupt noch die Kraft hat wieder aus sich herauszukommen." Nur mit einem klaren personellen Schnitt könne die SPD die Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Lange und ihre Mitstreiter fordern außerdem die Einberufung eines Sonderparteitages, auf dem über das Ende der großen Koalition und die Neuausrichtung der Partei diskutiert werden soll. Vorbild soll dabei die britische Labour-Party sein. Trotz der desaströsen Wahlergebnisse der letzten Landtagswahlen hatte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles personellen Konsequenzen eine Absage erteilt. Nahles will die Regierungsarbeit in der großen Koalition fortsetzen. Parallel dazu soll im Hintergrund über eine inhaltliche Neuausrichtung diskutiert werden.