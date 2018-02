SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles auf Groko-Werbetour. Eine Etappe dabei die SPD-Regionalkonferenz in Kamen. Ihre Mission: in intensiven Debatten den SPD-Mitgliedern gute Argumente für eine Große Koalition mit der Union liefern. SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles am Sonntag im nordrhein-westfälischen Kamen: "Wir haben in den letzten Wochen nicht unbedingt immer ein gutes Bild abgegeben. Es gab einen Übergang, der auch nicht 100 Prozent geglückt ist. Das habe ich auch offen gesagt. Aber die Beschlüsse, die wir jetzt gefasst haben, auch mit dem Parteitag im April, wo wir auch eine Neuaufstellung machen, personell machen in der SPD, sind meiner Meinung nach eine Grundlage für eine neue Stabilität. Aber das braucht es jetzt einfach, damit wir uns auch wieder erholen. Ich denke, das ist möglich. Freuen tun wir uns darüber natürlich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist eine Scharte, die wir auswetzen können." Die SPD ist einer Umfrage zufolge auf einen historischen Tiefstwert in der Wählergunst gefallen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für die Zeitung "Bild am Sonntag" erhebt, kommen die Sozialdemokraten nur noch auf 19 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Einen so niedrigen Wert hatte die SPD im Sonntagstrend noch nie.