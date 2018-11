Die Führung der SPD demonstrierte am Montag im Berliner Willy-Brandt-Haus Geschlossenheit. Die Mitglieder des SPD-Präsidiums und die SPD-Bundesminister stellten sich bei der Pressekonferenz hinter SPD-Chefin Andrea Nahles. Im Parteivorstand habe es eine sehr grundsätzliche Debatte gegeben, sagte Nahles: "Wir haben uns untergehakt, wir setzen auf die Kraft des Zusammenhalts. Wir sind überzeugt, dass in unserem Land nichts mehr fehlt, als eine politische Kraft, die wie keine andere und zuvörderst für den gesellschaftlichen Zusammenhalt steht. Und das ist die SPD. Und weil das Sein das Bewusstsein bestimmt, fangen wir bei uns selbst an." Ein Ausstieg aus der Koalition kam in der Sitzung laut Nahles nicht zur Sprache. Dies sei kein Thema gewesen, sagte die SPD-Chefin. Abgestimmt worden sei aber über die Forderung, den für Ende 2019 geplanten Parteitag vorzuziehen. "Es gibt keine vorgezogenen Parteitage und auch keine Sonderparteitage. Darüber haben wir eben auch abgestimmt, weil das von einigen eingebracht worden ist. Und eine sehr große Mehrheit hat ein solches Verfahren abgelehnt." Die SPD hat nach Aussage von Nahles auch darauf verzichtet, einen Fahrplan für Kernvorhaben in der Bundesregierung mit der Union festzulegen. Über das von ihr vor einer Woche vorgelegte Diskussionspapier sei nicht intensiv gesprochen worden, sagte Nahles. Darüber werde in einer Vorstandsklausur am 14. Dezember beraten. Sie sei beauftragt worden, bis dahin mit der Union den weiteren Prozess zu klären.