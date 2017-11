HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Martin Schulz, SPD-Chef: "Wir halten es für wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes - der Souverän, das sind die Wählerinnen und Wähler - die Lage neu bewerten können. Wir scheuen Neuwahlen unverändert nicht. Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24 September diesen Jahres für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung. SCHNITT.Angesichts der Roten Karte für die große Koalition am 24 September, die Union hat mehr als 8% verloren, wir mehr als 5%. Eine eindeutige Absage an die Fortsetzung der großen Koalition. Und ein eindeutiges Mandat für die Jamaika-Parteien, eine Regierung zu bilden. Sie haben sie unfähig erwiesen, das zu tun. In einer solchen Situation muss der Souverän, das sind die Wählerinnen und Wähler, neu bewerten, was Sache ist. SCHNITT. Sie wissen, ich bin der amtierende Vorsitzende SPD, bewerbe mich auf dem Parteitag vom 7 bis 9. Dezember erneut um den Parteivorsitz. Und der Vorsitzende der SPD hat, was die Kanzlerkandidatur angeht, ein Vorschlagsrecht. Von dem ich zum gegebenen Zeitpunkt auch Gebrauch machen werde."