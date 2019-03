Blasmusik und Bier - das gehört auch für die SPD zum Politischen Aschermittwoch in Bayern. Die Sozialdemokraten trafen sich am Mittwoch in Vilshofen. Hauptrednerin war die SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl Katharina Barley. Während ihrer Rede unterstrich Barley die Bedeutung eines solidarischen, sozialen Europas. Und kritisierte die CSU dafür, dass sie so lange den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban hofiert habe. Auch für die CDU und die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte Barley deutliche Kritik übrig: "Wir tun auf der Bundesebene wirklich das, was man von uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten erwartet und was kommt von den Schwarzen, fällt euch mal auf Anhieb irgendein Projekt ein von denen? Habe ich in der letzten Legislaturperiode schon öfter mal gestellt, diese Frage, und ich habe auch da nie eine Antwort bekommen. Alles, was du von denen hörst ist: ' Nein nein nein'. Keine eigenen Ideen, kein eigenes Konzept. Das einzig was du hörst, sind despektierliche Schenkelklopfer wie jetzt von Annegret Kramp-Karrenbauer zum Karneval. Sie versuchte, billige Punkte zu kriegen mit Flachwitzen über Menschen mit intersexueller Identität." Bei den Grünen gab es beim Politischen Aschermittwoch im baden-württembergischen Biberach Wasser und Kaffee statt Bier. In seiner Rede kritisierte Grünen-Chef Robert Habeck aber Kramp-Karrenbauer genauso wie zuvor die SPD. Er forderte die CDU-Vorsitzende auf, sich für ihre umstrittene Äußerung über die Einführung von Toiletten für das dritte Geschlecht zu entschuldigen. Ebenso wie die SPD kritisierte Habeck den Umgang der konservativen Parteien mit Viktor Orban: "Im Klartext muss die Europäische Volkspartei dafür sorgen, dass Viktor Orban und die Fidesz nicht mehr Teil der Parteienfamilie ist. Bei allem Verständnis für Wahltaktik, bei allem Glückwunsch für Wahlerfolge. Kostbarer als Wahlerfolge ist Haltung. Diese Haltung muss durchgehalten werden und die Partei muss, die Partei und Manfred Weber muss klarstellen, ob er sich mit den Stimmen von Orban und Fidesz zum Kommissionspräsidenten wählen lassen will oder nicht." Habeck unterstrich die Bedeutung der kommenden Europawahl. Angesichts von Brexit, Nationalismus und Spalttendenzen, die überall in Europa um sich greifen würden, sei vielleicht noch nie eine europäische Wahl so wichtig gewesen wie diese.