HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD-Vorsitzender Hessen: "Dieses Motto stand vor wenigen Wochen über einem Porträt im Journal Frankfurt, und es ist eine gute Überschrift über dem heutigen Tag: Alles hat seine Zeit. Ich will etwas verändern, besser machen, gestalten, das prägt mein gesamtes politisches Leben. Ich werde dieses Jahr 50 Jahre alt und muss entscheiden, an welcher Stelle ich meine Kraft und Energie in Zukunft zum größtmöglichen Nutzen einbringe. Ich bin davon überzeugt, dass die hessische SPD einen guten Weg für unser Land vorgeschlagen hat. Bestimmt haben wir auch Fehler gemacht. In jedem Falle aber war der Sturm aus Berlin zu stark. Bereits am Tag nach der verlorenen Landtagswahl am 29. Oktober habe ich meiner Parteivorsitzenden Andrea Nahles mitgeteilt, dass es mit mir keinen vierten Anlauf geben wird. Mit Blick auf die knappen und unklaren Verhältnisse im Landtag bei der Regierungsbildung am 18. Januar habe ich von öffentlichen Erklärungen allerdings abgesehen. Meine Entscheidung stand aber zu diesem Zeitpunkt."