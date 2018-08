"Anstand" soll jetzt anstehen: Ihre Partei liegt in Bayern zwar qderzeit laut Umfragen nur auf Rang vier, aktuell laut Forsa-Umfrage unverändert bei 12 Prozent: Dennoch macht SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen am Montag in München deutlich, sie wolle dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und der CSU Paroli bieten, wenn am 14. Oktober der bayerische Landtag gewählt wird. Sie sagt, sie setze ganz auf soziale Themen: O-Ton: "Für mich als SPD ist das Thema Nr. 1: Bezahlbarer Wohnraum. Also, kann ich mir mein Dach über dem Kopf noch leisten? Das wird für mich die soziale Frage der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wir müssen das mit der bayerischen Wohnraumoffensive wirklich angehen, weil landauf, landab, überall ist das Thema. Das Zweite ist: Familie. Wie kriege ich das eigentlich hin mit Job und Familie? Und da ist eben das Riesenthema „Kita", wir sagen da als bayerische SPD: Wir müssen eine Qualitätsverbesserung hinkriegen, weniger Kinder pro Erzieherin, die müssen auch besser bezahlt werden." Der Streit von CDU und CSU um die Flüchtlingspolitik hat die Umfragewerte der CSU zuverlässig unter die 40- Prozentmarke gedrückt. In der jüngsten Forsa-Umfrage erreichte die CSU nur noch 37 Prozent Zustimmung. Entsprechend selbstbewusst tritt Kohnen bei der Präsentation ihres Wahlprogrammes am Montag auf - auch wenn das sich abzeichnende Debakel der CSU sich zumindest noch nicht in einem Aufwärtstrend der SPD bemerkbar macht. Die Grünen sind 17 Prozent zweitstärkste Kraft vor der AfD mit derzeit 13 Prozent.