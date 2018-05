Das hatte sich diese Gruppe von Studenten rund um den filmenden Shopan Pangestu am Freitagmorgen sicher anders vorgestellt, als sie gerade ihr Frühstück vorbereiteten. Denn plötzlich brach in unmittelbarer Nähe der Vulkan Mount Merapi im Zentrum der indonesischen Insel Java aus. Er stieß eine kilomterhohe Rauch- und Asche Wolke in den Himmel. Und fluchtartig verließ die Gruppe daraufhin ihr Lager. Nach Behördenangaben brachten sich auch alle anderen der rund 120 Besucher des Bergs in Sicherheit vor herabfallenden Geröllmassen. Der Merapi ist etwa 2900 Meter hoch und gilt als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt.