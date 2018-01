Tomaten, Salat oder Erdbeeren sind keine Lebensmittel, die in der Antarktis wachsen. Dank eines speziellen Gewächshauses des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt können Wissenschaftler nun aber vor Ort Obst und Gemüse anbauen. „Eden - ISS" heißt die "Hightech-Gemüsekiste", die DLR-Wissenschaftler zur Antarktisstation Neumayer III transportierten, wo sie ab sofort von der Überwinterungscrew des Alfred-Wegener-Instituts betrieben wird. Ein Testlauf in Bremen verlief vielversprechend - dort war das Grün bereits gewachsen. Die Forscher waren mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Das Essen dient aber nicht allein dem leiblichen Wohl der Forscher. Die Crew testet auch, wie sich Menschen beispielsweise auf einer Marsmission selbst versorgen könnten. DLR-Raumfahrtvorstand Hanjörg Dittus: "Alles, was wir mitnehmen müssen in den Raumschiffen, kostet viel, viel Geld. Das geht pro Kilogramm. Das heißt, Sie müssen eine Vor-Ort-Versorgung hinbekommen. Und das kann man halt nur machen, indem man dort, wenn man es für eine lange Zeit anlegt, seine eigenen Gewächshäuser mitbringt. Und die müssen dann eben unter den doch deutlich anderen Bedingungen auch arbeiten können. Also, auf dem Mars haben Sie natürlich andere Beleuchtungsbedingungen als auf der Erde. Das heißt, man muss es künstlich machen. Man muss alles künstlich machen und die Umwelt komplett abschirmen können. Und das kann man eben ganz gut auf der Erde testen unter solchen extremen Bedingungen, wie wir sie in der Antarktis haben. So ähnlich, kann man sagen, wird es dann auch in einer Station auf dem Mond oder dem Mars eines Tages mal sein." Das Gewächshaus übernimmt die Rolle der Natur - und sorgt im Idealfall für perfekte Bedingungen, die frisches Obst, Gemüse und Kräuter zum Wachsen benötigen. Aber wie schmeckt das Gemüse? Für Hansjörg Dittus genau so, wie es schmecken muss: "Gut, die schmecken richtig gut, hab die Tomaten gegessen, die mag man auch richtig. Das hat keinerlei Unterschiede, im Gegenteil, die wachsen schneller, was man vielleicht damit erklären kann, dass die Pflanze nicht gezwungen ist, sich permanent gegen die Keime im Boden wehren zu müssen. Und man kann sie ganz gezielt steuern, und dann wachsen sie deutlich schneller mit höheren Erträgen. Es geht einfacher, ja." Anfang Januar wurde "Eden ISS" zum Südpol transportiert. Im Februar wollen die Forscher, die sich in der Station "Neumayer III" befinden, mit der Aussaat beginnen. Dann können sie, wenn alles gutgeht, im März oder April bereits das erste frisch gezogene Grün genießen.