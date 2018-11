Dieses Spektakel in Nordkorea ist unter dem Namen "Massen-Spiele" bekannt: Am Montagabend waren Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un und sein Amtskollege aus Kuba, Miguel Diaz-Canel, laut Nordkoreas Staatsmedien vom Dienstag die Stargäste einer solchen Show. Gemeinsam mit ihren Ehefrauen besuchten die beiden Staatsoberhäupter die Vorstellung mit dem Titel "Das glorreiche Land" im Maifeiertagsstadion der Hauptstadt Pjöngjang. Flaggen beider Länder waren immer wieder Teil der Choreografie, deren Art als mittlerweile geradezu ikonisch für das isolierte Land Nordkorea gilt. Am Sonntag bereits war die Regierungsdelegation aus Kuba mit dem Castro-Nachfolger Diaz-Canel an der Spitze in Nordkorea eingetroffen. Laut Staatsmedien geht es in den offiziellen Gesprächen um den Ausbau der traditionell relativ guten Beziehungen zwischen Nordkorea und Kuba. Beide Länder gelten als die einzigen auf der Erde mit einer zentralen Planwirtschaft wie einst zu sowjetischen Zeiten. Allerdings scheint sich Kuba seit der Amtszeit von Raul Castro mehr in Richtung gewisser marktwirtschaftlicher Öffnungen zu entwickeln, wie etwa in Einparteien-Staaten wie China oder Vietnam.