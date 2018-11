Trauer um Stephen Hillenburg. Der Schöpfer von "Spongebob Schwammkopf" ist tot. Der 57-Jährige sei am Montag an ALS gestorben, teilte der Fernsehsender Nickelodeon am Dienstag mit. Hillenburg hatte im vergangenen Jahr bekannt gegeben, dass er an der unheilbaren unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit leide. Nickelodeon teilte mit, Hillenburg sei ein geliebter Freund und langjähriger kreativer Partner des Senders gewesen. Hillenburg war früher Lehrer für Meeresbiologie in Südkalifornien. Damals erschuf er Meerestiere als Lehrmittel im Unterricht. Später wurde daraus eine knallbunte, schräge Unterwasserwelt. Die erste Spongebob-Folge ging in den USA im May 1999. Seitdem hat die beliebte Zeichentrickserie zahlreiche Preise gewonnen. Die Geschichten um den Schwamm SpongeBob, Seestern Patrick und Tintenfisch Thaddäus wurden in mehr als 200 Ländern ausgestrahlt und in über 60 Sprachen übersetzt.