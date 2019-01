Der erste Januar scheint der perfekte Tag, um die guten Vorsätze direkt umzusetzen und aktiv ins neue Jahr zu starten. "Am 1. Januar geht man halt schwimmen, ist doch logisch, oder? Das hat Tradition", sagt dieser Achtzigjährige im französischen Urlaubsort Antibes. Der weiße Sandstrand Salis ist im Sommer als Erholungsort für die Reichen und Berühmten bekannt, doch für viele, die jedes Jahr teilnehmen ist er im Winter die perfekte Kulisse für ein bisschen Neujahrssport. Diese 75-Jährige sagt: "Es ist einfach wunderbar, es macht Spaß und gibt dir Energie, um ins neue Jahr zu starten. Ich wünsche allen ganz viel Glück." Auch in Rom hat der Sprung ins Kalte Wasser zu Neujahr Tradition. Erfahrene Taucher sprangen am 1. Januar von einer 30 Meter hohen Brücke in den kalten Tiber. Begleitet wurden sie dabei von dem Gejubel vieler Zuschauer, die einen strahlend blauen Himmel genossen, während sie ihre Wünsche an das nächste Jahr formulierten: "Ich möchte einfach mit meinen Lieben glücklich sein. Und, das ist nichts Großes, aber es ist nicht einfach, wenn man es jeden Tag haben will, ein bisschen Ruhe." "Darf ich sagen, was ich mir wünsche? Ich will, dass die italienische Regierung auseinanderbricht, ich mag ihre Maßnahmen nicht, ich habe nicht für sie gewählt, und ich erwarte absolut nichts von ihnen." Weniger sonnig, aber nicht minder gut gelaunt ging es auch am Brandenburger Tor in Berlin zu. "Also ich laufe, weil ich gern laufe. Es ist für mich einfach... es gehört zum Leben dazu, es macht Spaß." "Man sieht ja, die Resonanz ist groß, es ist mächtig was los. Das Wetter spielt jetzt auch mit, die Sonne kommt raus, was willste mehr? Und deswegen sind wir hier." Laut der Veranstaler des 47. Berliner Neujahrslaufs waren es 4.354 Männer und Frauen, die in Berlin dem neuen Jahr entgegenliefen.