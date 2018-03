Sprengung: Und dann hat's Boom gemacht

(KORREGIERT WURDE IM ERSTEN SATZ "JEKATERINBURG (NICHT: JEKATERINENBURG)) Ende eines Wahrzeichens der russischen Stadt Jekaterinburg am Wochenende. Ein alter nie fertiggestellter Fernsehturm aus der Sowjet-Zeit wurde gesprengt. Es war Teil der Säuberungsarbeiten der Stadt für die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer. Doch nicht alle Einwohner waren glücklich über diese Aktion: "Was soll ich sagen, die Regierung von heute kann nur Zeug kaputt machen. All die Dinge, die unsere Vorfahren gebaut haben, all ihre Errungenschaften - Sie haben es gesehen - es ist eingestürzt und zu Schutt geworden." "Man hätte ihn weiternutzen sollen. Nachdem so viele Millionen für den Bauten ausgegeben wurden. Jetzt haben wir hier einen Müllhaufen." Kurios jedoch, dass der Turm auf eine unerwartete Art dann doch noch weiterlebt. Eine Video-Spiel-Firma hat das Original als Vorbild für eine Animation genommen. Hier kann der Spieler dann unter anderem an dem Gebäude herumklettern. Und, wenn er will, die russische Stadt östlich des Uralgebirges auch spielerisch aus luftiger Höhe bestaunen.