Es lief alles nach Plan. Am Sonntag wurde das stillgelegte Steinkohlekraftwerk Knepper zwischen Dortmund und Castrop-Rauxel gesprengt. Zunächst stürzte das Kesselhaus kontrolliert in sich zusammen. Und rund 45 Minuten später folgten dann der rund 130 Meter hohe Kühlturm sowie der 210 Meter hohe Schornstein. Sprengmeister André Schewcow konnte kurz nach dem Abschluss der Aktion zufrieden aufatmen: "Das einfachste, fünf Minuten danach sehr erleichtert, wenn man das Ergebnis so gesehen hat. Die Anspannung ist vor einer Sprengung natürlich immens groß, auch wenn man da öfters schon mal auf den Knopf gedrückt hat." Und Tausende Zuschauer verfolgten das Spektakel im Ruhrgebiet bei strahlendem Sonnenschein. O-TON ZUSCHAUER TORSTEN HEYMANN "Das war ja eine der größten Industrie-Sprengungen hier in Deutschland. Und das mal heute hier zu sehen, live dabei zu sein, war schon genial." O-TON ZUSCHAUER BERNHARD MICHELS "Gelungen, super vorbereitet, professionell umgefallen. Man kann der Firma nur einen Glückwunsch aussprechen, dass sie das so professionell gemacht haben." O-TON ZUSCHAUER THOMAS RATTE "Und wenn man so mal durch Castrop und Dortmund hier angereist ist, es waren mit Sicherheit zig-Tausende Schaulustige hier an den Straßen. Es war wirklich eine schöne Sache." Am Ende blieben von den markanten Landmarken nur noch rund 28.400 Tonnen Stahl- und Bauschrott. Die Hagedorn Unternehmensgruppe hatte das im Jahr 2014 stillgelegte Kraftwerk 2017 gekauft. Und nach den Rückbauarbeiten soll das Grundstück einer neuen Nutzung zugeführt werden.