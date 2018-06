Die 28-Jährige war am Donnerstag vergangener Woche offenbar bei Leipzig in einen Lastwagen gestiegen. Die Ermittler verfolgten dessen Fahrtroute, am Dienstag wurde der Fahrer in Spanien festgenommen. Im Norden des Landes wurde nun eine Frauenleiche gefunden. Ob es sich dabei um Sophia L. handelt, ist laut den oberfränkischen Behörden noch unklar.