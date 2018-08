Esala Perahera so wird das Fest des Zahns des Buddhas in Sri Lanka genannt. Dabei handelt es sich vermutlich um eines der wohl ältesten buddhistischen Feste der Welt. Es wird jedes Jahr zur Zeit des Esala-Vollmonds im Juli oder August in der alten Königsstadt Kandy in Zentral Sri Lanka gefeiert. Das Fest geht über mehrere Tage. Tausende Tänzer und fröhlich geschmückte Elefanten ziehen bei den nächtlichen Prozessionen durch die Stadt. Und die Feiern enden am Abend des Vollmonds.