Mit einem Staatsakt hat Italien der Opfer der Brückenkatastrophe von Genua gedacht. An der Trauermesse am Samstag nahmen neben Präsident Sergio Mattarella auch Vertreter der rechtspopulistischen Regierung wie Ministerpräsident Guiseppe Conte teil. Einige Angehörige der Opfer blieben dem Gottesdienst allerdings demonstrativ fern und hielten ihre eigene Trauerfeier ab. Damit wollten sie gegen die ihrer Ansicht nach mangelnde staatliche Aufsicht über die Sicherheit der von einem Privatunternehmen betriebenen Brücke protestieren. "Es ist unglaublich, völlig unfair. Darf ich das sagen? Das Leben ist scheiße. Mit 22 Jahren auf so zu sterben ist völlig unakzeptabel." "Was soll ich sagen? Wir haben Söhne, Brüder und Freunde verloren. Ich kann nichts sagen." "Es ist schwer in Worte zu fassen, weil so etwas nicht passieren dürfte. Und es passiert dennoch. Jetzt suchen sie einen Schuldigen, aber die Toten kommen nicht mehr zurück." "Jetzt ist die Zeit der Trauer und Ehrung der Toten. Wir müssen aber auch an den Zustand der Straßen hier denken, an die Sicherheit der Infrastruktur. Denn diesen Opfern dürfen keine weiteren folgen. Italien sollte innehalten und darüber nachdenken." Rettungskräfte stießen am Samstag unter den Trümmern der Brücke auf die Reste eines Wagens. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, man gehe davon aus, dass es sich um den Pkw einer vermissten Familie mit drei Insassen handele. Die offizielle Zahl der bei dem Einsturz der Autobahnbrücke am Dienstag getöteten Menschen wurde zunächst weiterhin mit 38 angegeben.