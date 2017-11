Anton Schlecker soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für drei Jahre ins Gefängnis. Nach Auffassung der Anklage hatte Schlecker vor der Insolvenz seiner Drogeriemarktkette mehrere Millionen Euro beiseitegeschafft und damit dem Zugriff der Gläubiger entzogen. Außerdem soll er jahrelang überhöhte Stundensätze an die von seinen Kindern geführte Logistik-Firma gezahlt und damit ebenfalls einen Millionenschaden verursacht haben. Für Schleckers Sohn Lars und seine Tochter Maike beantragte die Staatsanwaltschaft Haftstrafen von mehr als zwei Jahren. Jan Holzner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart: "Es ist ja so, dass dem Unternehmen Schlecker seit Ende 2009 die Zahlungsunfähigkeit drohte. Entscheidend ist aber, wann die Angeklagten dies erkannt haben. Wir gehen nach der sehr umfangreichen Beweisaufnahme davon aus, dass dies spätestens am 31.12.2010 der Fall war. Das ist insofern abweichend von der Anklageschrift. Deshalb verkürzt sich auch der Gesamtzeitraum und daher auch die Schadenssummen." Insgesamt gehen die Staatsanwälte von einer Schadenssumme von gut 16 Millionen Euro aus. Die Anklage umfasst betrügerischen Bankrott, Insolvenzverschleppung, Untreue und eine falsche eidesstattliche Versicherung. Der Schlecker-Konzern ging im Januar 2012 in die Insolvenz, Zehntausende Mitarbeiter verloren ihre Jobs.