In Südafrika haben am Samstag in Johannesburg Tausende Abschied von Winnie Madikizela-Mandela genommen. Sie war fast vierzig Jahre mit dem Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela verheiratet. Vereint hat sie unter anderem der Kampf gegen die Apartheid, auch wenn es 1996 zur Scheidung der Ehe kam. Im Jahr 1988 hatte das Paar den Menschenrechtspreis der Vereinen Nationen bekommen. Die Trauerfeier fand am Samstag in einem Stadion in Soweto, einem Township von Johannesburg, statt. Staatspräsident Cyril Ramaphosa würdigte die Verstorbene als "Mutter der Nation" und "große afrikanische Frau". Winnie Madikizela-Mandela wurde auf einem Friedhof im Norden Johannesburgs beigesetzt. Die frühere Politikerin war am 2. April im Alter von 81 Jahren gestorben.