Bereits an der Fassade sind Spuren der Verwüstung zu sehen. In der Nacht zum Sonntag ist auf die Räume dieses türkischen Kulturvereins im Berliner Stadtbezirk Reinickendorf ein Brandanschlag verübt worden. Polizeiangaben zufolge haben Zeugen drei jugendliche Verdächtige beobachtet. Sie sollen schnell das Weite gesucht haben. Zeugen entdeckten später eingeschlagene Scheiben an dem Mehrfamilienhaus und Feuer im Inneren der Räume. Süleyman Kücük ist stellvertretender Landesverbandsvorsitzender des DITIB, zu dem der Kulturverein und dir darin untergebrachte Moschee gehört. "Sie sehen überall an den Fenstern, am Teppich, dass hier nichts mehr zu benutzen ist. Das ganze Gotteshaus muss saniert und erneuert werden." Obwohl die Feuerwehr die Flammen löschen konnte, brannte der Hauptraum komplett aus. Nach den aktuellen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer politisch motivierten Tat aus. Polizeisprecherin Valeska Jakubowski. "In der vergangenen Nacht ist eine Strafanzeige zu einer schweren Brandstiftung gefertigt worden im Bezug zum Brand in dem türkischen Kulturverein. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat heute nacht noch die Ermittlungen übernommen." Bei dem Anschlag gab es nach Polizeiangaben keine Verletzten.