Kommando-Übergabe in der internationalen Raumstation ISS: Die drei bisherigen Leute von der Station haben sich offiziell von ihren Nachfolgern verabschiedet. Der bisherige Kommandant Alexander Misurkin aus Russland sagte: "Dank an das Kontrollzentrum, dass Ihr uns erlaubt habt, dieses Station zu nutzen. Wir haben auch nicht alles kaputtgemacht, und wir hoffen, wir haben einiges Gutes getan. Hilfreiches für die Wissenschaft. Und wir freuen uns, nach Hause zu kommen, zurück zur Erde, und mit Euch Kollegen von dort aus weiterzuarbeiten. Wir werden Euch vermissen, Gentlemen!" Der neue Kommandant Anton Shkaplerov, ebenfalls ein Russe, ist nun für die nächste Expedition, Nummer 55, verantwortlich. Die bisherige Besatzung, darunter auch die zwei NASA-Flugingenieure Mark Vande Hei and Joe Acaba, soll am Dienstag von der Raumstation ablegen und dann am Mittwoch in der Steppe Kasachstans landen.