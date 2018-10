Eigentlich ist Julia von Seiche eine Konservative durch und durch. Seit jeher hat die Wahl-Regensburgerin ihr Kreuzchen bei der CSU gemacht. Aber was sie inzwischen bei ihren Christsozialen beobachtet, gefällt ihr nicht. Bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag will sie ihrer Stammpartei nicht mehr die Stimme geben. Sie fühlt sich bei der CSU nicht mehr zu Hause. "Was mich zunehmend in den letzten Jahren verunsichert hat, was mich auch meine eigene Position, politische Position hat überdenken lassen, ist ein stückweit die Arroganz der Macht, die ich hier kennengelernt habe. Es wird nicht wirklich zugehört, wenn man mit politischen Vertretern spricht, und jetzt meine ich tatsächlich die CSU. Da war kein Interesse zum Beispiel am Aufarbeiten des Ergebnisses der Bundestagswahl von 2017. Das fand ich schon ein Fanal." Damit klingt von Seiche genau wie eine enttäuschte Protestwählerin, die ihr Kreuz lieber bei der AfD macht. Doch weit gefehlt. Die zweifache Mutter engagiert sich seit bereits zwei Jahren ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe. Auf Fotos ist von Seiche bei Demonstrationen gegen Abschiebungen zu sehen. Die politischen Entwicklungen im Land verfolgt sie mit Sorge, aber auch mit einem nüchternen Blick. "Es geht uns in Bayern nicht viel anders wie in anderen Bundesländern auch, wie in Europa auch. Der Trend zum Populismus, Rechts, Pegida, Richtung AfD, der geht auch in Bayern nicht spurlos vorüber. Dafür waren aber auch die politischen Aussagen zu konträr, die aus Bayern kamen." Und davon haben nicht zuletzt die Rechtspopulisten profitiert. Die AfD, die zum ersten Mal bei einer Landtagswahl in Bayern antritt, liegt in Umfragen zwischen zehn und 14 Prozent. Die CSU kommt auf Werte zwischen 33 und 35 Prozent - nach fast 48 bei der letzten Landtagswahl. Aber auch die Grünen ziehen anscheinend Kraft aus der aktuellen Schwäche der CSU. Sie könnten am Sonntag sogar zweitstärkste Kraft werden. Julia von Seiche weiß noch nicht, wen sie am 14. Oktober wählen wird - und gehört damit anscheinend zu einer Mehrheit in Bayern. Laut einer Umfrage des Instituts GMS liegt die Zahl der Unentschlossenen bei 53 Prozent. Eine zuverlässige Aussage über die Parteivorlieben der Wähler ist nach Einschätzung der Meinungsforscher damit nicht mehr möglich.