Im japanischen Kyoto wurde am Dienstag dieser Schuppen vom Dach eines Hauses gerissen und stürzte auf ein Auto. Auch im Bahnhofsgebäude der Stadt gingen wegen des Taifuns "Jebi" Scheiben zu Bruch und stürzten in die Wartehalle. Meldungen darüber, ob dabei auch Menschen zu Schaden gekommen sind, gab es zunächst nicht. Japan ist am Dienstag vom stärksten Taifun seit 25 Jahren getroffen worden. Diese Amateuraufnahmen geben einen Eindruck davon, was das bedeutet. Nach Berichten von japanischen Medien kam mindestens ein Mensch ums Leben, als ein Lagerhaus einstürzte. Zudem soll es mehrere Verletzte gegeben haben. Bei Windgeschwindigkeiten von über 200 Stundenkilometern mussten Hunderte Flüge gestrichen werden, auch viele Bahnverbindungen fielen aus. An der Pazifikküste rollten riesige Wellen an Land. Wegen des Unwetters blieben vielerorts Geschäfte und Fabriken geschlossen. Die nationale Wetterbehörde warnte vor Überschwemmungen und Erdrutschen. Mehr als eine Million Menschen wurden aufgerufen, vorsorglich ihre Häuser zu verlassen