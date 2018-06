Der berühmte Fernsehkoch Anthony Bourdain ist tot. Ein französischer Kollege fand den 61-jährigen am Freitag tot in seinem Hotelzimmer in Frankreich. Nach Angaben seines Arbeitgebers, dem US-Sender CNN, beging Bourdain Selbstmord. "Mit allergrößter Traurigkeit bestätigen wir den Tod unseres Freundes und Kollegen Anthony Bourdain", schrieb der Sender in einer Mitteilung. Man werde Bourdain, seine Talente und seine Geschichten vermissen. Die Gedanken der Kollegen seien bei der Familie des Star-Kochs. Bourdain arbeitete in Frankreich an seiner Kochsendung "Parts Unkown". Der französischstämmige Amerikaner konnte auch mit seinen Büchern über das Leben als Koch große Erfolge verbuchen. Er hinterlässt eine Tochter.