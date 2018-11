Regen, ganz viel Regen - soviel wie sonst in einem Monat. Davor mussten sich Bewohner Sydneys am Mittwoch in Sicherheit bringen. Mindestens eine Person kam dabei ums Leben, mehrere Polizisten wurden verletzt, teilten die Behörden mit. Innerhalb weniger Stunden fielen mehr als 100 Millimeter Niederschlag, berichtete der Wetterdienst. Die Wassermassen überfluteten Straßen, Häuser und Bahnstationen. Zahlreiche Flüge fielen aus und Hunderte Haushalte waren ohne Strom.