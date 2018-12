Der US-Vizepräsident Mike Pence verkündete voller Stolz, dass Präsident Trump an einer weiteren Entwicklung von militärischer Stärke der USA im Weltraum arbeiten würde. Geplant war in diesem Zusammenhang der Start einer SpaceX-Rakete am Dienstag in Florida in Cape Canaveral. Doch das Abheben der Falcon-9-Rakete mit einem Spezial-Satelliten an Bord wurde nur Minuten vor dem Take-Off erneut verzögert. Hintergrund waren Hinweise auf Probleme von Sensoren. Der Start wurde jedoch nur verschoben und soll in Kürze nachgeholt werden.