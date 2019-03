Am Dienstag startete die Versteigerung der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Der Präsident der Bundesnetzagentur Jochen Homann startete hierzu um Punkt zehn symbolisch eine Stoppuhr im Mainzer Dienstgebäude der Agentur. 5G soll den Weg für neue Schlüsseltechnologien, wie autonomes Fahren und die Industrie 4.0 ebnen. "Wir können damit keine Wunder vollbringen die Unternehmen können keine Wunder vollbringen mit diesen Frequenzen. Aber sie haben eben ganz bestimmte Eigenschaft die ich schon beschrieben habe, die für bestimmte Anwendungen eben besonders geeignet sind. Hier steht die Industrie jedenfalls zunächst im Vordergrund. Die ersten Anwendungen werden wir in der Industrie erleben denke ich eben aufgrund der spezifischen Eigenschaften dieser Frequenzen, ich habe es gesagt, hohe Datenrate, geringe Latenz." Die geringe Latenz - in anderen Worten, die schnelle Reaktionszeit, ermöglicht es beispielsweise in Fabriken viele Sensoren anschließen zu können. Kurz nach 10 Uhr zogen sich die Bieter in voneinander getrennten Räume zurück, wo sie von der Außenwelt isoliert ihre Gebote abgeben über ein internes Netzwerk abgeben. Danach veröffentlicht die Bundesnetzagentur, wer der höchste Bieter für die jeweiligen Frequenzblöcke war. Danach geht es in die nächste Bieterrunde, die späteste startet um 17.30 Uhr. Weil es bei den Frequenzauktionen um sehr viel Geld gehe, brauchen die Unternehmen ausreichend Zeit, um sich immer wieder mit ihrer Zentrale beraten zu können. Deshalb gehe die Auktion üblicherweise über viele Runden, erklärte Homann, am Vortag der Auktion in Mainz. "In der Vergangenheit: mal waren es drei Wochen, mal waren es sechs Wochen, mal sehen, wie es diesmal sein wird, das entscheiden die Bieter durch ihr Verhalten." 2010 wurden 224 Runden in sechs Wochen benötigt. Neben Kritik an den Auflagen der Bundesnetzagentur gibt es auch immer wieder Einwände an der 5G Technologie an sich - Kritiker führen an, dass die Mikrowellenstrahlung krebserregend sei.