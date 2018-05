(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) am Sonntag in Berlin: "Die Mehrheitsbildung ist komplizierter geworden. Die politische Auseinandersetzung härter, der Ton schroffer. Nicht nur zwischen den Parteien in der Gesellschaft insgesamt. Und, wie ich höre, manchmal auch in den Reihen der Gewerkschaften. Sogar die Demokratie selbst ist Anfechtungen ausgesetzt. Eine neue Faszination des Autoritären macht sich breit. Und das nicht nur außerhalb der Grenzen Europas und in Europa, auch nicht nur in Ungarn. Jetzt, meine Damen und Herren, liebe Delegierte, ist der Zeitpunkt gekommen, aufzustehen, unsere Werte zu verteidigen. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, denen zu widerstehen, die Zwietracht säen zwischen den Menschen in Nord- und Südeuropa."