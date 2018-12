Es war ein besonderer Tag für die Obdachlosen in der Wärmestube der Berliner Kältehilfe. Dort half am Mittwoch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aus. Gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender schmierte er Brote und servierte das Essen. Das Schicksal der Wohnungslosen liegt Steinmeier am Herzen. Schon als Außenminister schmierte er einmal Stullen in der Stadtmission am Berliner Bahnhof Zoo. Ziel der Aktion ist damals wie heute: Die Aufmerksamkeit auf die Menschen so lenken, die sonst eher wenig Beachtung finden. O-TON BUNDESPRÄSIDENT FRANK WALTER STEINMEIER: "Ja, es ist Advent, aber nicht alle Menschen warten fröhlich und gelassen den Weihnachtsfeiertagen entgegen, sondern hier in der Wärmestube in der Heilig-Kreuz-Kirche sind es diejenigen, die Pech gehabt haben im Leben, die Brüche erlebt haben, die ihre Wohnung verloren haben, viele, die auf der Straße leben - und das bei den winterlichen Temperaturen. Und wir sind auch hierhergekommen, um Danke zu sagen den vielen Ehrenamtlichen hier aus der Gemeinde, die nicht nur einmal die Woche öffnen, um Suppe und Brot auszureichen, sondern die den Menschen, die keine Wohnung haben, die auf der Straße leben, hier das Gefühl von Gemeinschaft geben, das Gefühl von Geborgenheit geben, was die meisten schon monatelang oder jahrelang nicht mehr erlebt haben." Allein in Berlin sind nach offiziellen Angaben mindestens 8.000 Menschen wohnungslos. Viele leben auf der Straße und sind Wind, Wetter und eisigen Temperaturen ausgesetzt. Die Dunkelziffer der Hilfebedürftigen liegt wohl weit darüber. Seit Oktober sind deshalb die Mitarbeiter der Kältehilfe des Deutschen Roten Kreuzes unterwegs, um hilfsbedürftige Menschen mit warmen Getränken, Decken oder einem Schlafplatz zu versorgen. Mit dem Bus fahren die Sozialarbeiter täglich Menschen in Notunterkünfte, verteilen Decken und Schlafsäcke, schenken Tee aus. Es geht um ein Hilfsangebot, einige schlagen das auch aus, andere sind glücklich über die Unterstützung.