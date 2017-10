Steinmeier entlässt alte Bundesregierung

Abschied von der großen Koalition. Nach der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Mitgliedern der alten Regierung ihre Entlassungsurkunden überreicht. Bis zur Wahl eines neuen Kabinetts bleiben die Ministerinnen und Minister sowie die Kanzlerin aber noch geschäftsführend im Amt. Steinmeier richtete in seiner Rede mahnende Worte an alle Parteien im Parlament. "Aus der vergangenen Bundestagswahl sind die Volksparteien, die Koalitionspartner dieser Regierung, nicht etwa gestärkt, sondern geschwächt hervorgegangen. Deshalb verbleibt eine große Herausforderung für die Politik. Eine Herausforderung, die sich in unserer Demokratie an beide Seiten richtet. Sowohl an die Regierung, als auch die Opposition. Alle Fraktionen im neuen Bundestag tragen Verantwortung dafür, und damit auch, für den gesellschaftlichen Frieden, und nicht zuletzt den Tonfall und Respekt in der politischen Debatte." Der bisherige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat seine Rolle in der kommenden Legislaturperiode bereits gefunden. Der CDU-Politiker wurde am Dienstag mit großer Mehrheit zum Bundestagspräsidenten gewählt. Auf dem Weg zu einer neuen Bundesregierung trafen sich am Abend Vertreter von Union, FDP und Grünen erstmals zu inhaltlichen Beratungen. Auf dem Programm standen unter anderem die Haushalts- und Finanzpolitik. Grünen-Chef Cem Özdemir sagte vor Beginn der Sitzung. "Wir haben aufgrund der günstigen Konjunkturlage, der niedrigen Zinsen, der niedrigen Arbeitslosigkeit, der strudelnden Steuereinnahmen gegenwärtig eine günstige konjunkturelle Ausgangsbedingung. Aber auch das Geld muss zielgerichtet investiert werden, nicht im Unverstand ausgegeben werden. Für uns gibt es einen ganz klaren Vorrang in die Infrastrukturen der Bundesrepublik Deutschland." Ebenfalls am Dienstagabend soll auch das Thema Europa behandelt werden. In Unionskreisen hieß es dazu, es müsse auch darüber gesprochen werden, wie die britischen Milliarden im EU-Haushalt nach dem Brexit ersetzt werden sollten.