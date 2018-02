Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet" O-TON BUNDESPRÄSIDENT FRANK-WALTER STEINMEIER "Heute haben die ersten Wettkämpfe begonnen. Wir konnte heute den ersten Trainingsläufen beim Rodeln zuschauen, beim Eiskunstlauf, wir haben die Jungs vom Eishockey besucht. Und ich kann nur sagen: Alle sind in guter Stimmung, sind gut drauf, fühlen sich gut vorbereitet. Und jetzt müssen wir nur noch darauf setzen, dass auch alle mit ihren Leistungen erstens zufrieden sind, und die Ergebnisse am Ende so sind, wie die meisten sich das wünschen. Und ich bin mir sicher, die Fernsehzuschauer zuhause werden spannende und glückliche Tage erleben in den nächsten Tagen."