Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Chemnitz. Neun Wochen, nachdem es in der sächsischen Stadt zu einer tödlichen Messerattacke und fremdenfeindlichen Übergriffen kam, suchte Steinmeier den Dialog mit Bürgern der Stadt. Nach dem Messerangriff , der mutmaßlich von Asylbewerbern begangen wurde, hatte es tagelang fremdenfeindliche Aktionen gegeben. Damals sei eine Grenze überschritten worden, sagte Steinmeier. Natürlich müsse die schwere Straftat geahndet werden, gleichgültig von wem sie begangen worden sei. Allerdings sei allein der Staat für Sicherheit und Strafverfolgung zuständig: "Wir haben Hass auf den Straßen gesehen, wir haben den Gebrauch verfassungswidriger Symbole gesehen, und wir haben auch gesehen, dass versucht worden ist, Gewalt auf die Straße zu bringen. Es muss eindeutig bleiben in unserem Lande, dass die Verfolgung von Straftaten Aufgabe der Sicherheitsbehörden ist. Allein und nur Aufgabe des Staates. Und niemand, kein Privater, darf sich hier als Rächer für andere zeigen." Steinmeier traf sich in Chemnitz mit Bürgern und Vertretern der Gastronomie und des Einzelhandels. Er appellierte an Bürger und Politiker im Dialog zu bleiben. Jeder könne in Deutschland seine Meinung sagen ohne andere herabzuwürdigen, auszuschließen oder zu bedrohen. "Diese Grenzen muss jeder von uns ziehen", sagte Steinmeier. Für den Bundespräsidenten war es der erste Besuch in der sächsischen Stadt. Zu den Vorfällen hatte er sich bereits im August geäußert.