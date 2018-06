Bei seinem Besuch in der Republik Polen, gab Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag ein gemeinsames Pressestatement mit Präsident Andrzeij Duda in Warschau. Dabei wurden die unterschiedlichen Erwartungen an die zukünftige Gestalt Europas deutlich: "Wir brauchen eben gerade in solchen Zeiten, mehr noch als sonst, gemeinsames und gegenseitiges Vertrauen, und so etwas wie ein Wir-Gefühl in Europa. Kein Wir-gegen-Die, kein Wir-gegen-Brüssel, sondern konstruktiv beizutragen, dass die europäische Krise überwunden wird und dieses Europa für die jüngeren Generationen tatsächlich wieder eine attraktive Perspektive wird." Duda hingegen warnte vor einem Kerneuropa oder einem Europa der zwei Geschwindigkeiten. Er warb für ein Europa der freien Nationen. Wegen einer umstrittenen Justizreform in Polen, ist das Land seit Anfang des Jahres mit der EU-Kommission über Kreuz.