HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet: O-Ton Andrea Nahles, SPD-Vorsitzende: "Angela Merkel hat die CDU 18 Jahre lang als Parteivorsitzende angeführt. Sie hat ihre Partei 18 Jahre lang geprägt. Das ist eine außerordentliche Leistung. Sie hat die Führung in der CDU übernommen wie Sie wissen, als die Partei in einer tiefen Krise war. Sie wurde als erste Frau in diese Aufgabe gewählt und damals auch und immer wieder von vielen Männern in der Politik und auch im Journalismus belächelt oder auch für schwach erklärt. Aber Angela Merkel hat das nicht nur ausgehalten, sie hat ihre Partei auch anders geführt, einen neuen Führungsstil geprägt. Und auch eine inhaltliche Neuausrichtung veranlasst." O-Ton Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident NRW: "Also eine bemerkenswerte Entscheidung der Kanzlerin. Das waren 18 erfolgreiche Jahre, die sie als Bundeskanzlerin die Partei geführt hat, in die Regierung geführt hat. Und es kommt jetzt darauf an, dass die große Koalition wieder bessere Arbeit leistet. Und das ist die Aufgabe." O-Ton Markus Blume, CSU-Generalsekretär: "Angela Merkel ist nun 18 Jahre Parteivorsitzende der CDU. Das ist unglaublich lange Zeit, in der sie die Politik der Union maßgeblich geprägt hat. Insofern kam ihre Entscheidung nicht überraschend, sondern ist jetzt ein notwendiger Beitrag zu politischen Klärungsprozessen." O-Ton Alice Weidel, AfD-Fraktionsvorsitzende: "Merkel selbst sagt seit Jahren, Parteivorsitz und Kanzlerschaft gehören zusammen. So, jetzt gibt sie ihren Parteivorsitz ab, und wir hoffen doch sehr, dass sie dann ihre Kanzlerschaft möglichst bald abgibt, denn auch das wäre ein großer Schritt für unser Land. Und das erwarten wir auch in letzter Konsequenz von Angela Merkel."