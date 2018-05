Ungewöhnliche Auszeichnung für die Porno-Darstellerin Stormy Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt. Clifford, die sich im Streit über eine angebliche Sex-Affäre mit Donald Trump, mit dem US-Präsidenten angelegt hat, bekam einen symbolischen Schlüssel für die Stadt West Hollywood überreicht. Zudem wurde ein Stormy-Daniels-Tag ausgerufen. Clifford habe in politisch turbulenten Zeiten Mut bewiesen, die Wahrheit zu sagen, auch im Angesicht von Einschüchterungen und der Bedrohung ihrer Sicherheit, begründeten Vertreter von West Hollywood die Aktion. Clifford hat nach eigenen Angaben im Jahr 2006 Sex mit Trump gehabt. Der US-Präsident, mit dem sie sich in einem Rechtsstreit befindet, bestreitet das. Bei der Feierstunde in West Hollywood zeigte sich die 39-jährige geehrt: "Die Gemeinde von West Hollywood ist vor mehr als drei Jahrzehnten unter dem Leitsatz gegründet worden, dass jeder mit Würde und fair behandelt werden sollte. Diese Gemeinde hat eine Vergangenheit, wenn es darum geht gegen Schikane vorzugehen und die Wahrheit zu sagen. Und ich bin sehr glücklich, ein Teil davon zu sein. Ich bin erfreut und geehrt. Vielen Dank an alle." Clifford werde nicht aufgeben, sagte ihr Anwalt: "Ich verspreche, das Stormy Daniels nicht einpacken und nach Hause gehen wird. Sie ist bereit für einen langen Kampf. Bis es erledigt ist." West-Hollywood im Bezirk Los Angeles gilt als Anti-Trump-Hochburg.