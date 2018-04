Carles Puigdemont, der von der spanischen Zentralregierung abgesetzte Präsident von Katalonien, ist nicht mehr in Haft in Neumünster. Am Freitag hat er das Justizvollzugsgebäude in Norddeutschland verlassen, dank einer Kaution von 75.000 Euro. In Köln sagte am Freitag der Strafrechtler Nikolaos Gazeas, er begrüße die jüngsten Entscheidungen deutscher Justizbehörden: O-Ton: "Die Entscheidung ist für Herrn Puigdemont ein wichtiger Etappensieg, aber noch nicht eben der gesamte Sieg in dieser Angelegenheit. Er wird sich jetzt sicherlich darauf fokussieren, seine Verteidigung gegen den Vorwurf der Untreue zu richten. Das ist dann im Kern, wenn sie wollen, eine sehr, sehr juristische und auch sehr kleinteilige juristische Frage, um die sich, so vermute ich, seine Anwälte nun kümmern werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man jetzt sehr gezielt den Blick auch nach Spanien richten wird, denn insbesondere vor dem Hintergrund, dass Herr Puigdemont im Falle einer Auslieferung eben nicht wegen Rebellion auf die Anklagebank kommen kann, das könnte dafür sorgen, dass die spanische Regierung das Interesse an seiner Auslieferung verliert, so wie es im vergangenen Jahr eben auch der Fall war, und von sich aus den Haftbefehl zurücknimmt." Der ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hatte unmittelbar nach seiner Entlassung aus deutscher Haft die spanische Regierung zum Dialog aufgerufen. Es sei nun die Zeit für Gespräche zwischen den Konfliktparteien gekommen. Es gebe keine Rechtfertigung für die spanische Zentralregierung, nicht in Gespräche mit den katalanischen Führern über eine Lösung des Konflikts zu starten.