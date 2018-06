Dieser Großmarkt, genannt: "Central de Abasto", in Mexiko Stadt ist weltweit der größte seiner Art. Das Gelände mit Gebäuden und Geschäften erstreckt sich über eine gigantische Fläche von rund 330 Hektar. Und nun ist dieses Gebiet mitten in der Millionenmetropole auch zur größten Leinwand für urbane Künstler geworden. Hintergrund für diese Aktion ist das 35-jährige Jubiläum des Großmarkts. Unterstützt wird das Projekt von den Vereinten Nationen. Francesco Orazzini ist einer der Streetartists, der an der Verschönerung mitarbeitet: "Unsere Hoffnung ist, dass wir versuchen, dass man es von der Straße aus nicht genau erkennen kann, damit die Leute sich kein allzu klares Bild machen können. Es ist eine Verbesserung von Teilen der Stadt, die normalerweise grau sind. Und ich hoffe, dass wir dem Ganzen nun etwas Farbe geben können." Insgesamt sind rund 50 junge Künstler am Start, um etwa 30 Murales an die Gebäude zu pinseln. Sie zeigen damit ihre ganz persönliche Interpretation zu Themen wie: kultureller Ursprung, Harmonie sowie Umgang mit der Natur.