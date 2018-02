Sie nennen sich "Artlords" und ihr Hoheitsgebiet ist die afghanische Hauptstadt Kabul. Ihr Geschäft ist die Kunst, genauer: Streetart. Sie greifen also nicht zu Maschinenpistolen oder Selbstmordgürtel, sondern ihre Botschaften kommen per Pinsel und Farbe auf die nackten Wände der Schutzmauern, von denen es in Kabul einige gibt. Mitbegründer der Artlord-Künstlergruppe ist Omaid Sharifi. Er beschreibt genauer, was sie machen: "Wir gehen auf die Straße und wir wollen die Mauern einreißen, diese hässlichen Schutzmauern. Wir nutzen die Kunst als Werkzeug für sozialen Wandel, gegen Korruption, Ungerechtigkeit und für Frauenrechte. Wir ermutigen Leute dazu, mitzumachen, die Stimme zu erheben gegen diesen Nonsens und Terrorismus, der in der Stadt alltäglich ist." Und der 31-jährige Mitbegründer der Artlords gibt auch ein paar weitere Hintergründe zu der Motivation für diese Aktionen: "Es ist sehr einfach. Diese Arbeit, die ich auf der Straße mache, gibt den Leuten eine Stimme. Neunzig Prozent der Leute haben keinerlei Verbindung zur Kunst. Dies ist das erste Mal, dass Kunst in der Straße zu sehen ist. Und so haben die Leute ein Mittel gefunden, mit den Behörden zu kommunizieren. Zum Beispiel gibt es viel Korruption in diesem Land. Und daher nehmen die Leute einfach einen Pinsel in die Hand und sagen auf diesem Weg: Es reicht. Wir wissen, dass ihr unser Geld klaut." Für die Bemalungen der Mauern holen sich die Artlords nach eigenen Angaben jeweils eine Erlaubnis, die meist jedoch problemlos gegeben wird. Jüngste Aktion war dieses Werk am Rand der Amerikanischen Universität von Afghanistan, wo erst vor etwa zwei Jahren ein Attentat 16 Menschen in den Tod gerissen hat. Das Bild zeigt einen Mann, eine Frau und einen Phoenix, der aus der Asche aufsteigt.