Zwar rollten die Laster noch, doch die Zeichen standen im Amazon-Logistikzentrum in Bad Hersfeld am Mittwoch auf Streik. Daran beteiligten sich nach Angaben von Verdi mehrere hundert Mitarbeiter, und der Zeitpunkt des Ausstands war laut Gewerkschaftssekretärin Mechthild Middeke bewusst gewählt. O-Ton: "Es ist auch tatsächlich das erste Mal, dass wir auch zwischen den Jahren zum Streik aufrufen. Wir haben ja sonst immer eher das Vorweihnachtsgeschäft bestreikt. Aber wir gehen jetzt auch einmal davon aus, dass zwischen den Jahren eine besondere Zeit ist, weil Kunden umtauschen, also Retouren schicken, weil Gutscheine eingelöst werden, und es wird auch zu einem erhöhten Volumen in dieser Zeit führen." Auch zu den - alles andere als neuen - Streikgründen äußerte sie sich. O-Ton: "Wir streiten uns ja mit Amazon schon länger darum, ob Amazon nach Tarifvertrag bezahlt. Wir sind ja schon seit über vier Jahren letztendlich in der Auseinandersetzung. Amazon soll nach unserer Meinung als größter Online-Versandhändler nach dem Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel bezahlen, was eine bessere tarifliche Bezahlung wäre als das, was die Kollegen jetzt kriegen. Wir haben nach wie vor eine gute Resonanz bei den Streiks, hier nehmen ungefähr 500 Streikende teil." Der Branchenriese Amazon betreibt in Bad Hersfeld zwei Logistikzentren. Während die Gewerkschaft für die Mitarbeiter an den deutschen Standorten Tarifregelungen fordert, die sich am Einzel- und Versandhandel orientieren, nimmt der weltgrößte Onlinehändler Vereinbarungen in der Logistikbranche als Maßstab. Dort wird weniger bezahlt. Die Gewerkschaftsvertreterin verwies für den Fall ausbleibender Tarifverhandlungen auf die Möglichkeit eines längeren Arbeitskampfes.