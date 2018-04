Einer der wenigen Züge, die am Dienstagmorgen Reisende in den Garde de Lyon in Paris brachten. Nach den Ostertagen drohen in Frankreich wegen Streiks Behinderungen im Bahn- und Luftverkehr. Schon ab Montagabend sind die Beschäftigen der Staatsbahn SNCF, wie hier am Gare du Nord in Paris, in den Ausstand getreten. Die Gewerkschaften wehrten sich bereits Ende März gegen eine Öffnung des Eisenbahnmarktes für ausländische Konkurrenz, wie sie auch die EU verlangt. Der Ausstand gilt so auch als erste Machtprobe zwischen den Arbeitnehmervertretungen und Präsident Emmanuel Macron, der die Reformen vorantreibt. Die Eisenbahner wollen über drei Monate alle drei Tage in einen zweitägigen Streik treten. Dies wird wohl auch die Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Frankreich und Deutschland - etwa Paris-Frankfurt - treffen. Denn bei den Fernzügen insgesamt wird damit gerechnet, dass fast neun von zehn ausfallen. Mit der geplanten Öffnung der Märkte fürchten die SNCF-Beschäftigten um ihre bislang praktisch lebenslangen Anstellungen, regelmäßigen Gehaltserhöhungen und Angebote für eine Frührente. Am Dienstag wollen die Angestellten bei der Fluggesellschaft Air France in den Ausstand folgen. Dort soll der Gewerkschaftsforderung nach einer Erhöhung der Gehälter um sechs Prozent Nachdruck verliehen werden. Weitere Streiks sind für Samstag und die folgenden Woche geplant. Bei Air France wird damit gerechnet, dass etwa ein Drittel der Langstrecken-Flüge vom zentralen Flughafen Paris "Charles de Gaulles" ausfallen werden. Zwei Drittel der Mittelstrecken-Verbindungen und etwa 85 Prozent der Kurzstrecken-Flüge würden jedoch voraussichtlich stattfinden.