Bilder von einem Warnstreik der Lehrer in Berlin im Jahr 2015. In Deutschland dürfen Lehrer dann streiken, wenn sie angestellt sind. Nicht dagegen, wenn sie verbeamtet sind. Denn Beamte unterliegen nach dem Grundgesetz einer Treuepflicht gegenüber dem Staat. Wer sich nicht daran hält, muss damit rechnen, bestraft zu werden. Vier beamtete Lehrer, die sich an Streiks der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) beteiligt und dafür Disziplinarstrafen bekommen hatten, haben dagegen geklagt. Sie halten ein generelles Streikverbot für verfassungswidrig. Wenn überhaupt - so ihr Argument - dürfe es nur ein Streikverbot für bestimmte Beamtengruppen geben, die für das Funktionieren des Staates ganz besonders wichtig sein. Zum Beispiel Richter oder Polizisten. Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe unterstützt die Klagen gegen das Streikverbot: "Wir finden, dass es ein Grundrecht ist und das die ganzen Gerichte jetzt auf dem Weg hierher unterschiedlich interpretiert haben. Und dieses Grundrecht wollen wir für unsere Beamtinnen und Beamten auch wahrnehmen. Das kann nicht sein, dass die Beamtinnen und Beamten von diesem Grundrecht ausgenommen sind." Vertreter von Bund und Ländern, aber auch der Deutsche Beamtenbund halten es dagegen für notwendig, dass für alle Beamten das Streikverbot weiterhin gilt. Das findet auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière: "Das Streikverbot sichert die Funktionsfähigkeit der Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger. Die Beamtinnen und Beamten sind dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie sind unkündbar, sie bekommen eine gute Versorgung, im Gegenzug dürfen sie nicht streiken, und sie müssen sich auch im Zweifel dahin versetzen lassen, wo der Staat sie braucht. Das ist ein Gesamtpaket, das kann man nicht trennen. Rosinenpickerei darf es nicht geben. Und deswegen ist das Streikverbot unerlässlich für einen modernen Staat. Und ich kämpfe dafür, dass es dabei bleibt." In ihren Verfassungsbeschwerden stützen sich die Lehrer unter anderem auf zwei Urteile des Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg. Dieser hatte vor ein paar Jahren entschieden, dass ein generelles Streikverbot für Beamte gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle sagte, es handele sich um eine Frage, die sich nicht einfach beantworten lasse. Vom dem Verfahren gehe aber eine erhebliche Breitenwirkung aus. Nach Schätzungen des Gerichts unterrichten in Deutschland rund 800.000 Lehrerinnen und Lehrer. Davon stünden etwa drei Viertel in einem Beamtenverhältnis. Daneben seien in Deutschland etwa eine Million Beamtinnen und Beamte tätig.