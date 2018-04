Kreativer Protest auf einem stillgelegten Flughafengelände in der Nähe der französischen Stadt Nantes in Frankreich. Nach einer Woche gewalttätiger Auseinandersetzungen tanzten die Besetzer des Geländes und ihre Unterstützer für die Einsatzkräfte der Polizei. Seit Jahren wird das Gelände in Notre-Dames-des Landes von Aussteigern, Biobauern und Umweltschützern besetzt. Ursprünglich um ein geplantes Flughafen-Großprojekt zu verhindern. Die französische Regierung unter Präsident Emmanuel Macron hatte die Pläne im Januar begraben, gleichzeitig aber keine Zweifel daran gelassen, dass das Gelände trotzdem geräumt wird. Die Besetzer nennen das Gebiet "zu verteidigende Zone". Dieser Mann findet das gut: "Wir sind heute hierher gekommen, um die Menschen, die in der zu verteidigenden Zone leben, zu unterstützen. Wir leben 80 Kilometer von hier entfernt. Wir waren Teil der Bewegung, die gegen das Flughafenprojekt in Notre-Dame-des Landes war. Und mit der Zeit haben wir auch die Menschen, die hier leben unterstützt." Nach Angaben der Polizei weigern sich nach wie vor Hunderte Demonstranten das Gelände zu verlassen. Am Sonntag kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Dabei sollen mehrere Demonstranten verletzt worden sein. Schon in den Tagen zuvor hatten sich Demonstranten und die Polizei heftige Auseinandersetzungen geliefert. Nach Angaben der Behörden wurden dabei Dutzende Polizisten verletzt, es soll zahlreiche Festnahmen gegeben haben.