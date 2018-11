Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert legte am Mittwoch selbst Hand an, bei der Eröffnung des 584. Dresdner Striezelmarktes. Nach Angaben der Stadt Dresden der älteste Weihnachtsmarkt in Deutschland. Hilbert durfte einen über zwei Meter langen Dresdner Christstollen anschneiden und die Stücke anschließend verteilen. Traditionen spielen auf dem Dresdner Striezelmarkt ein große Rolle. Die weltgrößte Stufenpyramide aus dem Erzgebirge wird angeschoben, Es gibt Glühweinduft und Weihnachtsmusik. Mit dem Lichterglanz, der den Striezelmarkt erstrahlen lässt, öffnen gleichzeitig die Marktbuden. Weihnachten kann kommen, sagen diese Besucher: "Also ich bin jetzt hier extra hergekommen, ich komme aus der Nähe von Köln. Und, na ja, ich bin total begeistert, muss ich sagen. Bisher war ich noch nicht so in Weihnachtsstimmung, weil irgendwie war alles noch so lange sommerlich. Und ja, sehr schön hier." "Wir besuchen den jedes Jahr und das gehört einfach dazu zur Adventszeit." Natürlich haben sich die Schnitzer in den letzten Monaten mächtig ins Zeug gelegt und Engel, Bergmänner, Pyramiden, Nussknacker und Räuchermännchen für begeisterte Weihnachtseinkäufer geschaffen. Die Auswahl ist groß. Der Striezelmarkt wurde im Jahr 1434 zum ersten Mal urkundlich erwähnt und nach einem Vorläufer des Dresdner Christstollens Striezel benannt. Der Markt ist für seine Besucher noch bis zum 24. Dezember geöffnet.