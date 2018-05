Diese Apparatur könnte eines Tages eine völlig neue Quelle von erneuerbarer Energie werden. Dabei nutzt sie die Anziehungskraft der Erde. Der niederländische Erfinder Janjaap Ruijssenaars erklärt die Grundidee: "Ich habe mich gefragt, ob es nicht möglich ist, Energie aus der Schwerkraft zu gewinnen. Wir wissen, dass ein Gegenstand, den wir fallen lassen, auf den Boden fällt. Gebäude haben schräge Dächer, damit der Regen herunter läuft. Und ich habe gedacht: Wir haben nichts von der Schwerkraft. Es wäre nett, wenn wir daraus Elektrizität gewinnen könnten." Ein leichter Druck auf diese Stange bringt sie zum Schwanken. Solange, bis sie die Schwerkraft wieder ins Gleichgewicht bringt. Piezo-elektrische Sensoren im Gerät sorgen dafür, dass die Kräfte, die dabei wirken, in Strom umgewandelt werden. "Mit wenig Aufwand machen wird das System instabil. Dann übernimmt die Schwerkraft. Und am Boden der Erfindung sorgen die Sensoren dafür, dass Strom produziert wird." In diesem Fall reicht die Strommenge aus, um eine kleine Lampe zu erleuchten. Die Wissenschaftler sehen aber keine Begrenzungen nach oben. Dabei ist es sehr leicht, dass System instabil zu machen und damit die weiteren Prozesse in Gang zu setzen. Ein sich drehender Ventilator reicht. Damit könnte es die Erfindung ermöglichen, viel leichter als mit anderen Technologien Energie zu erzeugen: "Es geht keine Energie als Wärme verloren. Und andere Technologien wie Solarzellen oder Windräder haben große Verluste. Ihre Effizienz ist gewöhnlich unter 50 Prozent. Mit diesem Gerät liegen wir über 50 Prozent. Und wir können über 90 Prozent erreichen, wenn es richtig läuft." Bis es soweit ist, soll weiter experimentiert werden. Die erste Anwendung könnte ein kleiner, netzunabhängiger Generator sein, der rund um die Uhr Strom produzieren kann.