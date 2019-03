Da Busse überlaufen und die Metro regelmäßig ausfällt, zieht Jesus Ramirez seine Rollerblades an, um zur Arbeit zu kommen. Denn in Venezuelas Hauptstadt Caracas kommt es immer wieder zu Stromausfällen. Ramirez, der zusammen mit den Autos durch die Hauptstraßen von Caracas fährt, erzählt, dass er jeden Tag etwa 11 Kilometer fährt, um zur Arbeit zu gelangen. Für den Stromausfall macht er die Regierung von Präsident Nicolas Maduro verantwortlich. „Ich denke, dass wir mit den Konsequenzen von Nachlässigkeiten aus vielen Monaten und vielen Jahren leben müssen. Was wir jetzt durchleben, ist ein totaler Zusammenbruch ohne Notfallplan." In ganz Venezuela suchten die Bewohner nach Nahrungsmitteln und Wasser, weil viele Geschäfte im bereits zweiten großen Stromausfall in diesem Monat geschlossen haben. Am Montagnachmittag ging der Strom in weiten Teilen des Landes aus. Weniger als zwei Wochen zuvor mussten die Menschen den schlimmsten Stromausfall in der Geschichte ihres Landes hinnehmen. Der Totalausfall Anfang März hatte etwa 20 Menschenleben gefordert, berichteten Medien. Dieser Bürger erzählt von seinem Alltag: "Du schläfst nicht, du isst kaum etwas. Diese Regierung ist schlecht. Sie muss gestürzt werden. Worauf wartet die Nationalversammlung? Dass wir getötet werden?" Die regierende sozialistische Partei wirft der Regierung der Vereinigten Staaten vor, ihr Stromnetz zu sabotieren. Kritiker aus der Opposition unter der Führung ihres selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaido behaupten, die Ausfälle seien das Ergebnis von einem Jahrzehnt voller Korruption und Missmanagement.