Im krisengebeutelten Venezuela ist es am Donnerstag zu einem weitreichenden Stromausfall gekommen. Der Ausfall betraf neben der Hauptstadt Caracas 15 der insgesamt 23 Bundesstaaten des Landes, wie aus örtlichen Medienberichten hervorging. Ein Reporter des Staatsfernsehens sprach von einem landesweiten Blackout. Menschen in der Hauptstadt bekamen Probleme, nicht nur mit dem öffentlichen Nahverkehr. Ein Bewohner fasst die Lage zusammen: "Dies ist nur ein Teil davon, was wir jeden Tag hier erleben. Stellen wir uns vor, wir wären in einem Krankenhaus. Wie würde ein Notfall jetzt aussehen? Ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Ich bete einfach zu Gott für die Menschen, die gerade im Operationssaal sitzen. Elektrizitäts Minister Luis Motta führte den Vorfall auf einen angeblichen Sabotageangriff auf ein Wasserkraftwerk zurück, ohne dafür Belege zu liefern. In rund drei Stunden solle der Strom wieder verfügbar sein, hieß es im Staatsfernsehen. Später am Abend blieb es, wie auf diesen Bildern zu sehen, aber noch weitreichend dunkel. Die Angst vor Kriminellen würde nun größer werden, berichtet dieser Student auf seinem Weg nach Hause: "Die öffentlichen Straßen sind nicht in Takt, es laufen Leute überall herum. Die Behörden sind nicht anwesend, also geht man vorsichtig umher, versucht sich zu schützen und nach Hause zu kommen." Ein Anwohner aus Caracas moniert: "Kein TV-Sender läuft. Wir wissen gar nichts. Wir waren shoppen im Supermarkt und dann wurden wir alle rausgeschickt. Dieses Land ist ein komplettes Desaster." In Venezuela kommt es regelmäßig zu Unterbrechungen in der Energieversorgung. Die Regierung von Präsident Nicolas Maduro gibt dafür politischen Gegnern die Schuld, die diese Probleme willentlich herbeiführten. In dem südamerikanischen Land tobt derzeit ein Machtkampf zwischen Maduro und Oppositionsführer Juan Guaido, der sich Mitte Januar zum Interimspräsidenten ausgerufen hatte.