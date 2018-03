Auf die Suche nach dem Glück haben sich diese Studenten begeben, und das explizit im Vorlesungssaal der Yale Universität. Der ist eigentlich Konzerthalle, denn für etwa 1.200 Interessenten braucht es Platz. Der Kurs ist laut der Psychologie-Professorin Laurie Santos der am stärksten nachgefragte in der Geschichte der 1701 gegründeten US-Elite-Uni. Einer von vier Studenten wollte im laufenden Semester dabei sein. Santos meint, ein Grund für den enormen Andrang könne der gestiegene Druck auf die Studierenden sein. Die Rolle der Wissenschaft erklärt sie dabei so: "'Psychologie und das gute Leben' ist ein Seminar, dass wirklich die Forschung darauf anwendet, wie man ein blühenderes Leben führt, das einen etwas froher macht. Wir beschäftigen uns zuerst mit einigen Missverständnissen zum Thema. Interessanterweise legt die Wissenschaft nahe, dass wir nach einigen Dingen streben, von denen wir denken, sie machten uns glücklich. Diese Sachen erfüllen uns aber gar nicht so sehr mit Zufriedenheit wie erwartet." So seien Geld und der Besitzstand, das große Haus oder das teure Auto, zwar bei manchen Teil der Zielsetzungen. Der Weg zur Zufriedenheit führe aber in eine andere Richtung. Glücksgefühle erregten eher Faktoren wie soziale Bindungen, Bewegung, Meditationsübungen oder ausreichend Schlaf. Die Studierenden nehmen sich diese Inhalte offenbar zu Herzen. "Ich versuche wirklich, meine Gedanken und meine Gefühle etwas mehr zu beobachten und das, was ich damit verbinde. Ich gebe mir Mühe, mich nicht mehr so von Noten, den nächsten Schritten, Jobs und solchen Dingen stressen zu lassen. Ich probiere, mich auf den aktuellen Moment und die Menschen um mich herum zu konzentrieren." Dabei helfen dann sicher auch die Hausaufgaben, die es hier gibt, wie mehr Dankbarkeit zu zeigen, bewusst freundlich zu handeln oder soziale Beziehungen auszubauen. Die Abschlussprüfung steht im April an, für ein zufriedenes Leben ist sie aber sicher keine Voraussetzung.